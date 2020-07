Lemi music fest pidetään tänä vuonna virtuaalisesti

0

Tänäkin vuonna lemiläisnuoret pääsevät pitämään perinteisen LMF-tapahtuman. Tällä kertaa tapahtuma pidetään live streamina. Esiintyjiksi saapuvat Akory Band, TakaLaiton, Becky Wave ja Laineen Kasperi. Juontajana toimii Aatu Itkonen.

LMF 2020 Live Stream -nimellä Facebookista löytyvällä tapahtumasivulla tiedotetaan asiasta.

Tapahtumapäivä on 24. heinäkuuta ja kellonaika kello 16. Sivustolla paljastetaan, että luvassa on myös yllätysvieraita ja -esiintyjiä. Tapahtuma on ilmainen, mutta vapaaehtoisen kannatuslipun ostaja tulee 80 vuotta täyttävää Lemin 4H-yhdistystä. Lipun ostaneiden kesken arvotaan myös palkintoja.

Lemi music fest pidettiin urheilukentällä kolmesti. Nyt neljäs tapahtuma pidetään uudessa muodossa.

