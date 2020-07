Saimaan Teatteri julkaisee podcastin – Taipalsaaren Väinölä on yksi seurantaloista, johon tutustutaan sarjan aikana

0

Saimaan Teatterin julkaiseman tiedotteen mukaan Saimaan Teatterin kesäteatterikiertue toteutuu tänä kesänä podcastin muodossa.

Podcast on yksitoistaosainen ja jaksoja voi kuunnella Soundcloud -palvelun tai Saimaan Teatterin nettisivujen kautta.

Podcast-sarjan ensimmäinen jakso ilmestyy lauantaina 4. heinäkuuta.

Jokaisen jakson aikana tutustutaan aina johonkin tiettyyn seuran- ja työväentaloon, jossa teatteri esiintyy tavallisesti kiertueellaan.

Jaksot pohjautuvat paikallisten ihmisten haastatteluihin. Perjantaina 10. heinäkuuta julkaistavassa jaksossa vuorossa on Taipalsaaren Väinölä.

Sarja päättyy Ilta Saimaalla -livetapahtumaan, joka lähetetään muista jaksoista poiketen Facebookissa.

Podcastin ohjaajana ja dramaturgina toimii Janne Pellinen. Äänisuunnittelusta sen sijaan vastaa Jani Orbinski ja tuotannosta Tinni Torikka.

Muuta työryhmää ovat Boodi Kabbani, Paula Koivunen, Joonas Kääriäinen, Henri Lyysaari, Jonnakaisa Risto, Janna Räsänen, Sanna Ryynänen, Marketta Tikkanen ja Pietu Wikström.

Saimaan Teatteri on nuorista näyttämötaiteen ammattilaisista koostuva kiertueteatteri, joka on ollut toiminnassa vuodesta 2014 saakka.

Edellisinä kesinä teatteri on kiertänyt laivalla ympäri Saimaata esiintymässä vanhoissa seurantaloissa.

