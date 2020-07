Pääkirjoitus: Viestintää tarvitaan aina

0

Viestintä on taitolaji. Itse viestijälle se on sen lisäksi myös itsetuntolaji. Pitää sietää sitä, että jonkun mielestä on aina mennyt pieleen. Yhä useammalle viestintä on ammatti.

Viestinnän arvostus on kasvanut. Yhä enemmän kaivataan selkeää viestintää luotettavilta tahoilta; sosiaalinen media tai niin sanottu puskaradio eivät aina ole ne parhaat kanavat. Some voi olla myös todella hyvä kanava, jos viesti tulee ymmärrettävässä muodossa virallisen tahon kautta.

Kriisiviestintä on edelleen oma lajinsa. Suunnitelmaa siihen voi olla hankala tehdä, koska koko suunnitelmallehan ei ole käyttöä, jos ei ole kriisejä. Niitä voi kuitenkin tulla.

Suomenniemeltä kajahti vastikään merkki viestinnän kaipuusta. Paikalliset ja kesäasukkaat olisivat halunneet tietää, että jätevettä päätyi Kuolimoon. Somesta ja puskaradiosta selvisi, että rannalla haisi ja pulppusi. Asian kanssa työskennelleet viralliset tahot kuulivat vuodosta asukkailta, osa luki mediasta. Heidän mielestään tiedotuspolitiikassa noudatettiin ohjeita, jotka on olemassa. Ensimmäinen virallinen tiedote tapahtuneesta oli ely-keskuksen tiedote ja raportti, jotka tulivat noin viikon jäljessä.

Lähipäivät saatiin siis haistella ja seurailla tilannetta ihan keskenään. Asukkaat olisivat halunneet tietää mitä on käynyt, ilman että tarvitsee itse olla aktiivinen mihinkään suuntaan. Vesilaitoksen, elyn ja kaupungin sivuilta ei käynyt ilmi mitään, kun tietoa etsi. Piti kysyä. Asiaa hankaloitti vielä, että oli pyhäpäivä.

Viestinnän on mahdollista olla hyvinkin nopeaa. Pitää vain tietää kuka sitä tekee, milloin sitä tehdään ja miten. Suunnittelu on hyväksi, mutta se voi olla yllättävän vaikeaa. Mitä useampi kokki, sitä huonompi soppa -sanonta voi käydä toteen.

Onneksi viestintään on koulutusta.

Anniina Meuronen

