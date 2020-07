Karhuluvat kasvoivat viime vuodesta – metsästysaika alkaa 20. elokuuta

0

Suomen riistakeskus on myöntänyt ensi syksyn metsästyskaudelle poikkeusluvat 32 karhun kaatamiseen. Viime vuonna alueella kaadettiin 24 karhua.

Poikkeusluvat on annettu alueille, joissa on tämän hetkisten havaintojen perusteella suurin karhukanta.

Suomen riistakeskus tiedottaa myöntäneensä neljä lupaa karhun kaatamiseen Lemin-Taipalsaaren, Luumäen, Miehikkälän, Savitaipaleen-Suomenniemen, Sippolan, Valkealan-Kouvolan, Vehkalahden-Haminan ja Virolahden riistanhoitoyhdistysten alueille sijoittuvalla poikkeuslupa-alueelle.

Lisäksi Etelä-Saimaan, Joutsenon, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden-Imatran ja Ylämaan riistahoitoyhdistysten alueilla olevalla poikkeuslupa-alueella saa metsästää yhteensä 28 karhua.

Tiedotteen mukaan Kaakkois-Suomen alueella pyritään hidastamaan tai pysäyttämään karhukannan kasvu. Karhujen ihmisarkuuden ylläpitämistä ja kannan koon hallitsemista varten poikkeuslupia on myönnetty alueille, joissa kanta on tiheää.

Luonnonvarakeskus arvioi Kaakkois-Suomessa olevan tällä hetkellä noin 235–245 yli vuoden ikäistä yksilöä ja pentuja 55.

Metsästysaika alkaa 20. elokuuta ja päättyy lokakuun lopussa.

