Lukijan mielipide: Taipalsaaren työllistämisyksikkö toimii jälleen

Kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa (28.12.2012/937). Lain keskeisenä ajatuksena on tiivis yhteistyö kuntien ja työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimisto) kesken. Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu, jota kunta toteuttaa yhdessä TE-toimiston ja työvoiman palvelukeskuksen kanssa.

Kunta vastaa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä työllistämisyksiköiden kautta tai ostamalla palvelun. Taipalsaaren kunta on toteuttanut kuntouttavan työtoiminnan lakia aktiivisesti vuodesta 2017 Taipalsaaren kunnan työllistämisyksikön eri toimintayksiköiden työtoiminnoissa sekä kunnan hallintokunnissa. Taipalsaaren kunnan työllistämisyksikkö on joustava valmennus-, toiminta-, työ- ja oppimisympäristö. Työympäristönä se mahdollistaa osaamisen, kokemuksen ja itsetuntemuksen lisääntymisen. Niiden myötä kouluttautuminen ja sijoittuminen avoimille työmarkkinoille tulevat realistisemmiksi mahdollisuuksiksi.

Hyvänä työtoiminnan mittarina voidaan pitää sitä, että vuonna 2019 palkkatuella kuntaan työllistyi 15 henkilöä ja avoimille työmarkkinoille 16 henkilöä. Koulutukseen otettiin kolme henkilöä.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneet saivat myös mielekästä tekemistä arkeen.

Työllistämisyksikössä pystytään järjestämään asiakkaille eri ammattialoilta hyvin monipuolista ja myös vastuullista työtoimintaa, mikä antaa heille voimaantumisen tunteen omasta osaamisestaan.

Taipalsaaren kunnan työllistämisyksikössä ja kunnan eri hallintokunnissa on ammattitaitoinen ohjaava henkilöstö.

Valtioneuvosto on 4. toukokuuta linjannut, että julkisia sisätiloja, mukaan lukien kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset, avataan hallitusti ja asteittain 1. kesäkuuta alkaen.

Kokoontumisrajoitusta nostetaan yli kymmenen hengen ryhmistä enintään 50 henkilöön. Uusien ohjeistusten nojalla kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä voidaan jatkaa ja laajentaa 1. kesäkuuta alkaen.

Myös Taipalsaaren kunnan työllistämisyksikkö on valmistautunut ottamaan niin taipalsaarelaisia kuin naapurikuntien kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita vastaan heti, kun Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus pystyy, ja sillä on valmiudet ohjata asiakkaita työtoimintaan.

Koronavirus on kurittanut kuntien työllisyyttä, ja työttömyysprosentit ovat kovassa nousussa, joten nyt jos koskaan olisi tehostettava Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksen ja kuntien työllistämisyksiköiden välistä yhteistyötä nopeamman asiakasohjautuvuuden tehostamiseksi.

Jouko Korhonen

Palveluohjaaja,

Taipalsaaren kunnan työllistämisyksikkö