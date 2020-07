Pääkirjoitus: Nyt on hyvä aika mennä metsään

0

Mustikkasadosta on tulossa keskinkertaista parempi, tiedotti Luonnonvarakeskus reilu viikko sitten. Tämä on mieluisa uutinen monille. Tuota metsien sinistä superfoodia tekee mieli ostaa tai kerätä pakkaseen synkäksi talveksi.

Ja nyt sitä saa, ei muuta kun nokka ja kori kohti metsiä. Mustikka on kypsynyt poimittavaksi juuri näillä hetkillä. Metsissä näkyykin jo marjastajia. Luonnonvarakeskuksen mukaan useampi kuin joka toinen suomalainen marjastaa. Se on hieno asia.

Alkuvuodesta ehdittiin jo uumoilla, että jääkö marjaa kuinka paljon metsään tänä vuonna, sillä koronatilanteesta johtuen iso määrä ulkomaalaisia marjanpoimijoita jää mahdollisesti nyt saapumatta Suomeen. Viime viikolla Valtioneuvosto kuitenkin linjasi, että luonnonmarjojen poimijoita saa tulla Suomeen yritysten kutsumana.

Marjastuksen suosiota on poikkeuksellisina aikoina pyritty nostamaan. Onhan etuoikeus, että saamme jokamiehenoikeuksien nojalla liikkua vapaasti luonnossa metsän antimista nauttien. Monen kohdalla luontosuhde on muuttunut tyystin keväällä vallinneiden poikkeusolojen aikana. Muutoksen soisi kestävän myös kansanterveydellisestä näkökulmasta; useat selvitykset tukevat faktaa, että luonto on terveyden ja hyvinvoinnin lähde.

Arktiset aromit ry harrastaa kampanjoita marjastuksen edistämiseksi. Facebookissa tapahtuvan kampanjoinnin avulla autetaan marjastuksesta innostuneita löytämään toisensa. Siellä voi sopia yhteisestä marjahetkestä, jos tuntuu, ettei yksin metsäänmeno ole mukava ajatus. Jos taas tuntuu, että haluaa ilmoittaa Luonnonvarakeskuksen ylläpitämään marjahavainnot.fi -palveluun hyvät alueet, sellaisenkin kädenojennuksen voi tehdä. Moni pohtii takuulla tälläkin hetkellä, että missä olisi hyvät apajat.

Hienoa myös on, että esimerkiksi 4H:n kautta saadaan työllistettyä nuoria marja-aikana. Mansikkaa on saatu maistella jo hyvän tovin, nyt on mustikan vuoro. Toivotaan, että se saadaan kerättyä pois metsistä.

Anniina Meuronen

