Eksote ottaa käyttöön Sote Taksi -sovelluksen

Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) tiedottaa ottavansa käyttöön Sote Taksi -mobiilisovelluksen, jonka kautta asiakkaat pystyvät tilaamaan taksipalveluita.

Sovellus on tarkoitettu Eksoten vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain kuljetuspalveluiden piiriin kuuluville asiakkaille, joilla on oikeus taksipalveluiden käyttöön.

Myös taksin tilaaminen puhelimitse on edelleen mahdollista.

Tiedotteen mukaan asiakas näkee Sote Taksi -sovelluksesta hänelle myönnetyt matkat ja pystyy tekemään joko pikatilauksen tai ennakkotilauksen myönnettyjen matkaoikeuksien mukaisesti.

Sijainti paikantuu automaattisesti tai vaihtoehtoisesti asiakas pystyy itse tarkentamaan sijaintinsa kartalta tai kirjoittamalla osoitteen.

Taksin varmistettua tilauksen asiakas saa tiedon sovellukseen saapuvan auton arvioidusta saapumisajasta sekä merkistä.

Eksoten mukaan sovelluksen kautta ei voi tilata tila- tai vakiotaksia eikä autoa, jossa on pyörätuoli tai paarit. Lisäksi näkövammaisille tarkoitettua Voice Over -toimintoa vielä parannellaan. Taksin tilaaminen sovelluksella on ilmaista.

Tarkemmat käyttöohjeet Sote Taksi -sovelluksen käyttöön löytyvät Eksoten verkkosivuilta osoitteessa eksote.fi/sosiaalipalvelut/kuljetuspalvelut.