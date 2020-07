0

Savitaipaleen Olkkolan uimarannalta otettiin vesinäytteet tiistaina 21. heinäkuuta.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen mukaan toimenpiteisiin ryhdyttiin, sillä maanantain rankkasade aiheutti hulevesien valumista vesistöön. Kuolimoon on mahdollisesti päätynyt myös pieni määrä jätevettä.

– Pumppaamon varoaltaan seinämästä nähtiin, että vesi on noussut ylivuotoputken tasolle. Sieltä on lähtenyt kuitenkin korkeintaan vain noro jätevettä eli puhutaan litroista, ei kuutioista, Savitaipaleen kunnan tekninen johtaja Vesa Roiko-Jokela sanoo.

Hulevettä sen sijaan päätyi viemäriverkkoon poikkeuksellisen paljon.

– Iso määrä on meillekin pieni arvoitus, Roiko-Jokela tuumaa.

Uimarannalta otetuissa näytteissä todettiin Escherichia coli -bakteereja (E. coli) 200 kappaletta per 100 millilitraa.

Määrä on jonkin verran tavanomaista korkeampi, mutta vesi täyttää silti uimisen laatuvaatimukset. E. colin raja-arvo uimavedessä on 1 000 kpl/100 ml.

– Estettä uimiselle ei ole, mutta varminta on odottaa vielä enterokokkibakteerinäytteiden tulokset, jotka valmistuvat torstaina 23. heinäkuuta, terveystarkastaja Taina Rajala kertoo.

– Yleensä nämä tulokset menevät kuitenkin käsi kädessä, hän rauhoittelee.

Olkkolan uimavedessä ei todettu näytteenottojen yhteydessä aistinvaraisesti mitään poikkeavaa. Vedessä ei ollut esimerkiksi vierasta hajua. Uusintanäytteiden tarve arvioidaan enterokokkituloksen perusteella.

