Olkkolassa voi uida – bakteerimäärät ovat koholla, mutta jäävät selvästi alle raja-arvojen

Olkkolan uimarannalla ei ole estettä uimiselle, tiedottaa Lappeenrannan seudun ympäristötoimi.

Torstaina 23. heinäkuuta valmistuneiden tulosten perusteella enterokokkibakteerien määrä on sellainen, että vesi täyttää laatuvaatimukset. Enterokokkeja todettiin tiistaina 21. heinäkuuta otetuista näytteistä 50 pmy/100 millilitraa. Lyhenteellä pmy – pesäkkeen muodostava yksikkö – ilmaistaan mikoribipitoisuutta. Enterokokeissa raja-arvo on 400 pmy/100 ml.

Escherichia coli -bakteereja (E. coli) todettiin Olkkolan uimarannan vedestä keskiviikkona 22. heinäkuuta 200 kpl/100 ml. Raja-arvo on 1000 kpl/100 ml.

Ympäristötoimen mukaan bakteerien määrä on jonkin verran tavanomaista tasoa korkeampi, mutta uimaveden laatuvaatimukset täyttyvät.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

