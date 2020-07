Lemin ja Savitaipaleen kuntien sivistystoimenjohtaja Sari Keskinen on irtisanoutunut virastaan – ”Tutustuminen eteläkarjalaisuuteen on ollut kymenlaaksolaiselle varsin antoisaa”

0

Lemin ja Savitaipaleen kuntien sivistystoimenjohtaja Sari Keskinen on irtisanoutunut virastaan.

Kouvolassa asuva Keskinen mainitsee irtisanoutumisen syyksi ongelmat pitkän työmatkan ja yksityiselämän yhteensovittamisessa.

Keskinen aloitti molempien kuntien sivistystoimenjohtajana joulukuussa 2018.

– Olen viihtynyt hyvin molemmissa kunnissa, vaikka toimintamallit hieman eroavatkin toisistaan. Lautakuntatyöskentely on sujuvaa, ja luottamushenkilöt luottavat viranhaltijoiden valmisteluun, Keskinen kertoo lähettämässään tiedotteessa.

Hän kiittää myös kuntien johtoryhmiä ja lautakuntien puheenjohtajia hyvästä yhteistyöstä.

– Tutustuminen eteläkarjalaisuuteen on ollut kymenlaaksolaiselle varsin antoisaa, Keskinen toteaa.

