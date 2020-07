KoPa katkaisi tappioputkensa komealla kotivoitolla – tänään lemiläiset piipahtavat Castillan vieraina Lappeenrannassa

0

Lemin KoPa palasi voittojen tielle viime perjantaina 24. heinäkuuta jalkapallon miesten Nelosen kotiottelussa Kotajärven kentällä. Kolmen hävityn pelin jälkeen sinipaidat ottivat selvän 8–1 (4–0) -voiton vieraaksi saapuneesta savonlinnalaisesta Kulennoisten Pallosta (KuP).

Kapteeni Niko Lignell iski lemiläisille kaksi maalia. Kahdesti osuivat myös Elias Tuuliainen ja Henrik Karvinen. Henri Hovi ja Jari Ahonen tekivät vielä maalin mieheen.

KoPa on lohkossaan kuudentena kymmenen pistettä lohkoykköstä – kouvolalaista Inkeroisten Purhaa – jäljessä. Tänään keskiviikkona 29. heinäkuuta KoPa kohtaa lappeenrantalaisen Castillan Amiksen kentällä kello 19. Lemiläisten seuraava kotiottelu on ensi tiistaina 4. elokuuta kello 18.30. Tuolloin vastassa on kouvolalainen Valkealan Kajo.

