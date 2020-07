Taiteellinen johtaja hehkuttaa eteläkarjalaisten välittömyyttä – Lemin musiikkijuhlat alkavat huomenna

0

Harva pelaa ammatikseen pokeria. Vielä harvempi pokerin pelaaja päätyy Lemin musiikkijuhlien taiteelliseksi johtajaksi.

Bassosolisti Erik Rousi on hyvä esimerkki siitä, ettei omaa ammattia tarvitse löytää heti.

– Pelasin pokeria ammatikseni viisi vuotta. Pärjäsin siinä hyvin, Rousi kertoo.

Lemin musiikkijuhlien taiteellisena johtajana viime vuonna aloittanut Rousi on muusikkosukua.

Siksi oli luontevaa, että poikaa kannustettiin musiikin pariin.

– Olin musiikkiluokalla ja kuoroissa. Myöhemmin pääsin Turun konservatorioon laulamaan Jouni Kuorikosken oppilaaksi.

Lukioikäisenä Rousi päätti, että laulut on nyt laulettu ja lopetti harrastuksen.

– En laulanut kuin karaokessa, enkä silloinkaan omalla äänelläni vaan oktaavia ylempää. Lauloin Bonnie Tyleria ja sen sellaista.

Konservatoriossa Rousia opettanut Kuorikoski soitti säännöllisin väliajoin Rousille ja houkutteli takaisin laulun pariin.

Lopulta, kun pokerin pelaaminen alkoi tuntua sisällöttömältä, Rousi tarttui tarjoukseen.

Hän opiskeli lukion loppuun ja pääsi Turun konservatorion ammattilinjalle. Myöhemmin hän opiskeli vielä musiikkipedagogiksi ammattikorkeakoulussa Helsingissä ja oopperalaulun maisteriksi Wienissä.

– Wienin kaupungin musiikkiyliopiston maisterikoulutus on yksi maailman parhaista. Teimme koulussa töitä samalla tavoin kuin oikeassakin teatterissa. Siitä voisi ottaa mallia muuallakin. Välillä tuntuu, että koulua tehdään koulun vuoksi eikä työelämää varten, Rousi toteaa.

Nykyisin Rousi työskentelee Ulmin teatterissa Saksassa. Lisäksi bassosolisti vierailee tekemässä rooleja muissa oopperataloissa ympäri maailmaa.

Kevät kului kuitenkin perheen kakkoskodissa Helsingissä sen jälkeen, kun työt keskeytyivät koronaviruksen vuoksi.

– Minun piti mennä muun muassa Wieniin, Roomaan ja Tel Aviviin. Olisin lentänyt neljäkymmentä kertaa. Ilmaston kannalta korona onkin ollut hyvä. Nyt aikaa on ollut myös laulutekniikan harjoittelulle, Rousi pohtii.

Kun Lemin musiikkijuhlille haettiin taiteellista johtajaa, Rousi haki empimättä.

– Pidän ohjelmiston suunnittelusta. Työ sopii minulle hyvin myös siksi, että tunnen paljon alan ihmisiä. Paljon kun reissaa, niin tutustuu.

Rousi on järjestyksessään toinen Rousi Lemin musiikkijuhlien historiassa. Hänen Turun musiikkijuhlia pitkään johtanut enonsa Martti Rousi on toiminut myös Lemin musiikkijuhlien taiteellisena johtajana.

Myös toinen eno, Tuomas Rousi, ja sukulaismies Martti Talvela ovat näyttäneet mallia taiteellisesta johtajuudesta.

Erik Rousi itse on myös Eurajoki Bel Canton taiteellinen johtaja.

Tänä vuonna musiikkijuhlien järjestäminen oli poikkeuksellisen haastavaa. Ne saatiin kuitenkin aikaan. Lemin musiikkijuhlat alkavat torstaina 30. heinäkuuta.

Erik Rousista on tärkeää, että paikalliset ovat ylpeitä festivaalistaan.

– Taiteellisella johtajalla tai esiintyjillä ei olisi mitään väliä, jos musiikkijuhlat eivät kiinnostaisi täällä ketään.

Turkulaislähtöinen mies kehuu muutenkin eteläkarjalaisia välittömyydestä.

– Näen samoja piirteitä omassa mummossani, joka on kotoisin Karjalasta. Vaikka nykyisin niin ei saisi sanoa, on meissä eroja. Tietysti, kyllähän murre ja tietyt käytösmallit tarttuvat.

– Mieti vaikka Jethro Rostedtia ja minua. On meissä jotakin samaa, Rousi naurahtaa.

Erik Rousi

Syntynyt vuonna 1987 Turussa.

Asuu vaimonsa kanssa Saksan Ulmissa. Toinen koti on Helsingissä.

Työskentelee Ulmin teatterissa Saksassa.

Juttu on julkaistu 28.5.2020 ilmestyneessä Kesäpolku-lehdessä, jonka pääset lukemaan tästä

TAIMI HAIMILA

taimi.haimila@lansisaimaa.fi