Verkkokysely: Pelkäätkö kohtaavasi karhun?

Marjastuskausi on parhaimmillaan. Marjojen perässä liikkuvat paitsi ihmiset, myös metsän asukit. Maakuntalehti Etelä-Saimaa uutisoi äskettäin, että Etelä-Karjalassa on tehty tämän vuoden aikana lähes 200 karhuhavaintoa. Niinpä marjastajien on hyvä olla varuillaan. Vaikka otsot osaavat yleensä väistää ihmistä, metsässä liikkuvan on hyvä pitää hiukan ääntä itsestään – onpa joku joskus sitonut itseensä pienen kellonkin kilkattamaan, jos reissussa ei ole ollut mukana juttuseuraa.

