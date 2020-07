Lukijan mielipide: Suomen etu unohtui Brysselissä

0

Ilmaiset ”elvytysrahat” ja EU:n tuleva budjetti nettona ovat Suomelle yhdeksän miljardia euroa.

Summa on niin iso, että sen hahmottaminen ilman vertailevia esimerkkejä on vaikeaa. Siksi kerron, että yhdeksällä miljardilla eurolla saisi esimerkiksi 45 000 kappaletta 200 000 euron hintaisia asuntoja tai 450 000 kappaletta 20 000 euron hintaisia autoja!

Nyt nuo asunnot ja autot jäävät saamatta, sillä nämä rahat menevät ulkomaalaisten taskuihin.

Mielestäni lopputulema on Suomen ja suomalaisten kannalta kaikkea muuta kuin hyvä. Se on häpeällinen.

Pääministeri, muut ministerit ja hallitusta tukevat puolueet ovat ylistäneet Brysselissä neuvoteltuja ratkaisuja. Mielestäni lopputulema on Suomen ja suomalaisten kannalta kaikkea muuta kuin hyvä. Se on häpeällinen.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) vakuutti pari viikkoa sitten, että ”oma kansa ensin -ajattelu on vahingollista”. Tuppuraisen näkemys toteutui Brysselin neuvotteluissa. Eikä vain Tuppuraisen, vaan koko hallituksen.

Mielestäni Suomen hallituksen ja sen ministereiden tulee toimia kaikissa tilanteissa Suomen ja suomalaisten parasta ajatellen. Muunlainen toiminta on epäisänmaallista ja edesvastuutonta.

REIJO TOSSAVAINEN

Savitaipale

