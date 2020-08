Pääkirjoitus: Pelkkä suositus jättää monta kysymystä ilmaan

0

Koronakeskustelu on kiihtymässä. Alkukesän toiveikkuuden tilalle on tullut jonkinasteista epätietoisuutta. Rajoituksia on lievennetty ja esimerkiksi etätyösuositus päättynyt. Koulutkin alkavat. Arki muuttaa ylipäätään ihmisten liikkumista, tottumuksia ja tarpeita. Kysymysmerkkejä tulevasta pulpahtelee yhtenään.

Suomessa uusista tautitapauksista kerrotaan säännöllisesti, mutta määrät ovat maailman mittakaavassa pieniä. Etelä-Karjalassa tilanne on varsin vakaa ja rauhallinen. Kuluvan viikon keskiviikkona varmistettujen koronatartuntojen määrä oli edelleen 24.

Pakko on voimakas sana, mutta ihmiset kaipaavat kuitenkin selkeyttä ja yksityiskohtaisia ohjeita.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kasvomaskisuosituksesta on puhuttu jo monta päivää. Tarkempia lisätietoja on kerrottu saatavan tänään. Kasvomaskien pitäisi pienentää tartuntariskiä yleisillä paikoilla ja sellaisissa tiloissa, joissa turvavälin pitäminen on lähtökohtaisesti vaikeaa. Kuten koronan kohdalla lähes kaikessa, myös tässä asiassa on monta puolta. Suositus ei ole pakko, joten maskin käyttäminen kussakin tilanteessa jää lopulta yksilön omantunnonkysymykseksi. Miten vaikuttaa esimerkiksi sosiaalinen paine? Pakko on voimakas sana, mutta ihmiset kaipaavat kuitenkin selkeyttä ja yksityiskohtaisia ohjeita. Missä maskia pitää käyttää ja missä ei?

Kasvomaskien kohdalla huolta on aiheuttanut myös niiden saatavuus, riittävyys ja hinta. Maskien käytön yleistymisestä voi toki koitua sekin hyöty, että ne toimivat konkreettisena merkkinä poikkeusajasta. Jos siis tarvittavaa etäisyyttä kanssaihmiseen ei muuten huomata ottaa.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

