Etelä-Karjalassa on todettu uusi koronavirustartunta – edellisen kerran tartuntoja todettiin toukokuussa

Etelä-Karjalassa on ilmennyt yksi uusi koronavirustartunta. Eksote tiedottaa, että tartunta todettiin tämän viikon tiistaina 11. elokuuta.

Tartunnan saanut on Eksoten mukaan osallistunut vielä maanantaina 10. elokuuta Lappeenrannassa käytyyn E-tyttöjen pesäpallo-otteluun. Ottelussa pelasivat vastakkain Pesä Ysit ja Imatran Pallo-Veikot.

Eksoten tiedotteessa kerrotaan, että tartunnalle on voinut altistua useita kymmeniä ihmisiä.

Eksote kehottaa mahdollisesti tartunnalle altistuneita tarkkailemaan oloaan.

Koronavirustestiin voi hakeutua ottamalla yhteyttä omalle hyvinvointiasemalle tai päivystysapuun, jonka puhelinnumero on 116 117.

Etelä-Karjalassa ei todettu kesä- ja heinäkuun aikana yhtään uutta koronatartuntaa. Edelliset tartunnat todettiin Eksoten alueella toukokuussa.

