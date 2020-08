Pääkirjoitus: Turvallinen koulumatka on aikuisten vastuulla

0

Syyslukukausi on käynnistynyt Lemillä, Savitaipaleella ja Taipalsaarella tänään. Suomenniemellä lapset viettivät kesäloman viimeistä päivää kuluvan viikon tiistaina.

Koulun alkaminen tarkoittaa samalla paluuta arkeen siinä määrin kuin se näinä poikkeuksellisina aikoina on mahdollista. Koronakaan ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että erityisesti kevyttä liikennettä on taas totuttua enemmän. Näin ollen autoilijoiden on terävöitettävä jälleen aistejaan. Tarkkuutta ja herkkyyttä tarvitaan erityisesti koulualueilla ja niiden läheisyydessä sekä tieosuuksilla, joilla ei ole kevyen liikenteen väylää.

Taipalsaarella koulumatkakeskustelu on saanut uusia sävyjä.

Liikenneturva muistuttaa, että lasten turvallinen koulumatka on aikuisten vastuulla. Tarkkana on oltava varsinkin suojateillä. Suomen autokoululiitosta huomautetaan, että vastuullisesta liikennekäyttäytymisestä muistuttaminen on erityisen tarpeellista tänä syksynä. Suomen liikenneturvallisuus on liiton mukaan huolestuttavasti heikentynyt ja suhtautuminen nopeusrajoituksiin on ollut useissa yhteyksissä välinpitämätöntä.

Taipalsaarella koulumatkakeskustelu on saanut uusia sävyjä, kun Saimaanharjun alakoululaiset siirtyvät tästä syksystä lukien kirkonkylälle. Mainittua kouluverkkoratkaisua on monen ollut jo periaatetasolla vaikea ymmärtää. Tunnelmaa on kiristänyt elokuun puolivälin lähestyessä myös se, että koulukyydeistä on tullut tietoa tipoittain ja viime tingassakin. Ajan kanssa rutiini varmasti löytyy, mutta uuden edessä ja vallitsevassa murrosvaiheessa ennakoivan ja selkeän viestinnän merkitystä ei voi liikaa korostaa.

