Jesse Huttunen hyppää tänä iltana finaalissa – karsinta alkoi StU:n urheilijalta tahmeasti, mutta parani loppua kohti

Kalevan Kisojen miesten korkeushypyn finaali on ohjelmassa Turussa tänään 14. elokuuta kello 19 alkaen. Mukana on myös StU:n Jesse Huttunen yhdessä yhdeksän muun hyppääjän kanssa.

Huttusen tunnelmat ovat torstain karsinnan jälkeen positiiviset. Hän ylitti riman 198 sentin korkeudelta.

– Karsinnassa verryttelyhypyt eivät meinanneet oikein lähteä sujumaan. Loppua kohti parani ja viimeisessä hypyssä oli ilmaa jo hyvin, Huttunen kommentoi Turusta puhelimitse perjantaina aamupäivällä.

– Karsinta on aina henkisesti tiukka paikka, kun siinä on vain hävittävää, hän huomauttaa.

Huttunen ei ole aiemmin kilpaillut Turussa, joten karsinnalla oli iso merkitys myös hyppypaikkaan totuttaumista ajatellen.

– Hyppypaikka on ihan hyvänmakuinen. Keliolotkin olivat karsinnassa kohdallaan ja näyttävät olevan myös tänään illalla, Huttunen kertoo ja toivoo kilpailuun tyyntä.

– Se on tärkeää tekniikan kannalta, ettei tule yllättäviä puuskia, hän jatkaa.

Fiilis kropassa on nyt hyvä.

Jesse Huttunen

Ilmatieteen laitoksen mukaan sää on illalla Turussa puolipilvinen ja lämpötila on 20 asteen paikkeilla.

– Fiilis kropassa on nyt hyvä. Illalla tekniikka on pidettävä kasassa, niin saan myös niitä tehoja hyppyihin, Huttunen summaa.

Kalevan Kisoja voi seurata televisiosta Ylen TV2:lta ja verkossa Yle Areena-palvelussa.

