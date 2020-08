Lukijan mielipide: Rovastinojan rekonstruktiosta

0

Mikko Europaeus kirjoitti Kuolimon kiertäjä -juttusarjassaan (LSS 6.8.) Savitaipaleen Rovastinojan ”ennallistuksen” taustoista.

Kirjoituksessa todetaan rakennuksen lähtökohdan olleen Puumalassa tutkitun asumuspohjan. Asian vahvisti kertomuksen mukaan lähellä oleva Rovastinojan asuinpaikan (asp) opastetaulu.

Olen törmännyt aikaisemminkin samaan väitteeseen erilaisissa yhteyksissä, joten otanpa asiakseni korjata paikkaansa pitämättömän tiedon.

Laatimani tutkimushistoria kivikauden rakennuksista oli laatuaan toinen. Ensimmäinen selvitys valmistui vuonna 1999 ja esittelin sen sittemmin Etelä-Karjalan museon tiloissa. Päämääränä oli rakentaa kyseessä oleva kivikauden talo Taipalsaarelle, mutta se ei olosuhteista johtuen toteutunut.

Seuraava tutkimushistorian päivitys tapahtui vuosina 2004–2005 ja se koski ehdottamani kivikaudentalon konstruktiota Savitaipaleen Rovastinojalle.

Suomesta ei ole löytynyt ainuttakaan asuinpaikkaa, jonka jäänteistä päätellen voisi rakentaa ennallistuksen. Muussa tapauksessa malliksi olisi luonnollisesti valikoitunut Rovastinojan kivikautinen asuinpaikka.

Rekonstruktion tutkimushistoria käsitti usean asuinpaikan kaivausraportin monelta paikkakunnalta ja verrattain tarkkaa perehtymistä jo aikaisemmin rakennettuihin rekonstruktioihin.

Yksi näistä kaivausraporteista ja muista lähdeaineistoista oli Puumalan Käärmelahden noin 5 000 vuotta vanha asuinpaikka. Sieltä löytyi vähäisiä puurakenteita ja tuohta, jotka ovat liitettävissä yhteen silloiseen rakennusvaiheeseen. Se on kuitenkin vain yksi osa palapeliä, ei enempää eikä vähempää.

Rovastinojan asp:n opastekyltti puolestaan perustuu kaivausraporttiin, yleiseen tietoon arkeologiasta ja ainakin yhteen tunnistettavaan teokseen (rekonstruktion kuva). Se on rekonstruktiosta erillisesti ja eriaikana tuotettu teksti ja esitys, eikä sillä ole suoranaista yhteyttä rekonstruktion tutkimushistoriaan tai toteutukseen. Samaa lähdeaineistoa ja tietoa niissä kylläkin ilmenee pieneltä osin.

Rovastinoja lakkasi olemasta rekonstruktio vuonna 2011. Sen jälkeen se on ollut ympäristöineen jotakin muuta.

RISTO JÄRVISALO

