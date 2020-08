Kutsuntakierros alkaa tänään Taipalsaarelta – Savitaipaleella tilaisuus on huomenna ja Lemillä torstaina

0

Taipalsaarella, Savitaipaleella ja Lemillä järjestetään tällä viikolla kutsunnat nuorille miehille. Tämänvuotiset kutsunnat koskevat vuonna 2002 syntyneitä miehiä.

Taipalsaarella kutsunnat järjestetään tiistaina 18. elokuuta. Paikkana on Taipalsaaren kunnantalo.

Puolustusvoimien Kaakkois-Suomen aluetoimistosta kerrotaan, että Taipalsaarella on tänä vuonna 37 kutsunnanalaista nuorta miestä.

Savitaipaleella kutsunnat järjestetään niin ikään kunnantalolla.

Tilaisuus on keskiviikkona 19. elokuuta. Kutsuntoihin odotetaan saapuvaksi 21 savitaipalelaismiestä.

Vuorovuosin Lemillä ja Luumäellä järjestettävät kutsunnat ovat tänä vuonna Lemillä. Tilaisuus järjestetään Lemin koulukeskuksessa ensi viikon torstaina 20. elokuuta.

Lemiläisiä kutsunnanalaisia on 23.

Kutsunnanalaisten on saavuttava kutsuntatilaisuuteen kello 8.45 mennessä.

Vuonna 2002 syntyneiden miesten lisäksi kutsunnat koskevat niitä nuoria miehiä, jotka ovat jättäneet saapumatta aiempiin kutsuntoihin tai jotka on määrätty tämän vuoden kutsuntatilaisuuteen uudelleen tarkastettavaksi.

TAIMI HAIMILA

taimi.haimila@lansisaimaa.fi

