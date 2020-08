Kevään ylioppilaita juhlitaan lauantaina Hakamäellä – lakitus jää väliin, mutta Gaudeamus igitur soi

0

Savitaipaleen lukiosta viime keväänä ylioppilaaksi valmistuneita juhlitaan tulevana lauantaina.

Juhlat järjestetään Hakamäen museoalueella.

Juhla alkaa kello 10. Lukion rehtori Petri Kyyrä kertoo, että tulossa on Gaudeamus igitureineen hyvin perinteinen ylioppilasjuhla. Vain lakitus puuttuu.

– Ylioppilaita ei lakiteta, sillä heidät on jo lakitettu. Heidät kuitenkin kutsutaan eteen yksitellen ja heille jaetaan ruusut, Kyyrä kertoo.

Juhlassa kuullaan tervehdys niin rehtorilta, kunnan edustajalta kuin riemuylioppilaaltakin. Ylioppilaan juhlapuheen pitää Anna Paukkunen.

Luvassa on myös yllätysnumero.

TAIMI HAIMILA

taimi.haimila@lansisaimaa.fi