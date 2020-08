0

Kaakkois-Suomen ely-keskus on jälleen julkistanut työllisyyskatsauksensa. Sen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä laski heinäkuussa kesäkuuhun verrattuna niin Lemillä, Savitaipaleella kuin Taipalsaarellakin.

Lemillä työttömiä työnhakijoita oli heinäkuussa 151, joista lomautettuna oli 24 henkilöä. Kesäkuussa työttömänä oli Lemillä 157 henkilöä.

Savitaipaleella työtä vailla oli heinäkuussa 154 ihmistä, joista lomautettuna oli 19. Kesäkuussa työtä haki 166 savitaipalelaista.

Taipalsaarella puolestaan työtä haki heinäkuussa 269 ihmistä. Heistä lomautettuna oli 56 henkilöä.

Vielä kesäkuussa työtä vailla oli 294 taipalsaarelaista.

Työttömien osuus työvoimasta on Länsi-Saimaan kunnissa reilut kymmenen prosenttia.

Lemillä ja Savitaipaleella työttömyysprosentti on noin 11. Taipalsaarella vastaava osuus on noin 12 prosenttia.

TAIMI HAIMILA

taimi.haimila@lansisaimaa.fi

