Verkkokysely: Joko olet ladannut Koronavilkku-sovelluksen puhelimeesi?

Taisteluun koronavirusta vastaan on saatu uusi ase. Toisilleen tuntemattomien ihmisten välisistä altistumisista tiedetään jatkossa kenties nykyistä enemmän, sillä suomalaisten käytössä on nyt Koronavilkku-sovellus. Kyseessä on älypuhelimiin ladattava sovellus, jonka avulla voidaan varoittaa mahdollisesti koronavirukselle altistuneita. Koronavilkun ideana on, että koronavirukseen sairastunut voi ilmoittaa sovelluksessa sairastumisestaan ja näin varoittaa muita, ennen diagnoosia kohtaamiaan ihmisiä. Tarpeeksi lähellä sairastunutta olleet puhelimet – ja niitä kantavat ihmiset – saavat tiedon mahdollisesta altistumisesta.

