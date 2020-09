Pienen pitäjän erityispiirteet ovat keskustelun aiheena – Tarinatupa kokoontuu Suomenniemellä huomenna torstaina

0

Suomenniemellä keskustellaan huomenna torstaina pienen pitäjän roolista kirjallisuudessa, kun Matti Wirilanderin vetämä Tarinatupa kokoontuu.

Tarinatuvassa vierailevat tällä kertaa kirjailijat Kaiho Nieminen ja Teuvo Hömppi.

Paikalliset kirjailijat kertovat näkemyksiään siitä, mitä Suomenniemen kaltainen pieni pitäjä voi antaa kauno- tai tietokirjallisuudelle.

Wirilanderin mukaan illan aikana on tarkoitus pohtia sitä, onko Suomenniemellä joitakin kiinnostavia ja omintakeisia piirteitä, joita kirjailija voi hyödyntää.

– Oma näkemykseni on, että hyvin helposti Suomenniemi kuitataan sanalla pieni, mikä tietenkin on totta. Mutta onko pienellä antaa jotakin suurelle, Wirilander pohtii.

Kaikille avoin tilaisuus alkaa Suomenniemen seurakuntakodissa torstaina kello 14.

