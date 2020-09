Pääkirjoitus: Hyvä lukutaito on osaamisen tärkeä peruskivi

0

Kuluvan viikon tiistaina vietettiin YK:n kansainvälistä lukutaitopäivää. Pähkinänkuoressa päivän tarkoituksena on muistuttaa lukutaidon merkityksestä ja koulutuksen tärkeydestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Monet lapset ja nuoret ovat innokkaita ja taitavia lukijoita, mutta kaikkia lukeminen ei innosta pakollista koulutyötä enempää. Jälkipolvet, ja ehkä varttuneemmatkin, saattavat mieltää lukemisen pelkästään kirjojen tankkaamiseksi, joka on tänä päivänä helppo korvata joko äänellä tai kuvalla.

Lukemisessa on kuitenkin mitä suurimmissa määrin kyse arjen perustaidosta. Lukukeskus on listannut verkkosivuilleen monenlaista tietoa lukutaidosta ja lukemisesta. Silmään pistää poiminta muun muassa siitä, että nyky-yhteiskunnassa vaaditaan yhä monimuotoisempaa lukutaitoa. Digitaalinen murros koskee siis myös lukemista. Kouluille asetetaan painetta tuoda esiin kielen erilaisia muotoja, tyylejä ja käyttötilanteita laajasti eri oppiaineissa.

On myös syytä huomioida, että sujuva kirjoitustaito kulkee käsi kädessä hyvän lukutaidon kanssa. Nykyään suositaan lyhyttä sähköistä viestintää, jossa kieliopin merkitys on vähentynyt ja osin korvautunut kuvakielellä. Kirjoittamisen perusasioita, esimerkiksi isoja alkukirjaimia, yhdyssanasääntöjä ja välimerkkejä, ei pidetä tärkeinä. Suunta on huolestuttava, sillä pohja pidempien tekstien tuottamiseen on jäämässä perin ohueksi.

Pirstaloitunut informaatiotulva edellyttää myös arvioivaa vastaanottokykyä, siis kriittistä lukutaitoa. Se voi kehittyä vain sujuvan peruslukemisen jatkoksi.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

