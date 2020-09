Sampomobiilista saa apua digilaitteiden käyttöön – huomenna maksutonta tukea on tarjolla Taipalsaarella ja ensi viikolla Savitaipaleella

0

Palvelut digitalisoituvat kovaa vauhtia. Siksi Saimaan ammattiopisto Sampon tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat tarjoavat apua digilaitteiden käytössä.

– Kierrämme SampoMobiililla ja tarjoamme matalan kynnyksen digitukea kauppojen parkkipaikoilla. Opiskelijat auttavat esimerkiksi appien asennuksissa älypuhelimiin ja neuvovat miten tabletilla voi lukea uutisia, tieto- ja viestintätekniikan lehtori Mika Hiltunen kertoo Sampon tiedotteessa.

SampoMobiili eli opiston liikkuva oppimisympäristö tarjoaa digitukea S-market Taipalsaaren parkkipaikalla keskiviikkona 16. syyskuuta kello 10–14 ja S-market Savitaipaleen parkkipaikalla keskiviikkona 23. syyskuuta kello 10–14. Digituki toteutetaan koronaohjeet huomioiden.

Digituen tarjoaminen on osa opiskelijoiden ammattiopintoja. Asiakaspalvelutilanteiden kautta opiskelijat oppivat paitsi asiakaspalvelua myös yrittäjämäistä toimintaa.

Digituen pääkohderyhmä on ikäihmiset, mutta kaikki ovat tervetulleita kysymään apua digipulmiinsa. Opastus on maksutonta.

– Oma digilaite tulee olla mukana, jotta opiskelijat pystyvät opastamaan laitteen käyttämisessä, Hiltunen muistuttaa.

