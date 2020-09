Konstunrannan asemakaavoitus Taipalsaarella lähtee uudelleen käyntiin – alueen virkistysmahdollisuuksia puoltava kuntalaisaloite käsiteltiin kunnanhallituksessa, mutta se itsessään ei ollut syy uudelle suunnittelulle

0

Konstun kiistelty asemakaavoitus on käynnistymässä uudelleen, eikä viime viikolla pidetyssä kunnanhallituksessa käsitelty kuntalaisaloite itsessään johda jatkotoimenpiteisiin.

Konstun ranta-alueen asuinrakentamisesta luopuminen -nimisen kesäkuussa julkaistun aloitteen oli kirjoittanut kuntalaisaloite.fi -palvelussa yhteensä 332 henkilöä, joista 84 on muualta kuin Taipalsaarelta. Aloitteessa vaadittiin alueen virkistysmahdollisuuksien säilyttämistä sellaisenaan. Perusteissa vedottiin luontoarvoihin ja lajiston monimuotoisuuteen. Alueen virkistyskäyttö on noussut lukuisia kertoja esiin vuosien aikana. Kaavasta on jätetty ennenkin huomautuksia ja adresseja.

Kiistellyn kaavan palauttamisesta tekniseen lautakuntaan päätettiin kesäkuun puolivälissä. Syynä ratkaisuun olivat alueen muuttuneet luonto-olosuhteet.

Kunnanhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen käynnistää Konstunrannan asemakaavoitusta uudelleen. Sen yhteydessä tullaan tarkastelemaan myös aloitteessa esille tulleita maankäytöllisiä tavoitteita.

