Pääkirjoitus: Varkauksien ennaltaehkäisyyn löytyy keinoja

0

Poliisi on tiedottanut kesän ja alkusyksyn aikana Etelä-Karjalan rikostapahtumista aktiivisesti. Erityisesti varkaita on ollut liikkeellä. Polkupyöriä, työkaluja sekä muun muassa erilaisia rakennustarvikkeita on päätynyt epärehellisin keinoin vääriin käsiin.

Pitkäkyntisten edesottamukset keskittyvät maakunnan kaupunkeihin, mutta alueen hiljaisemmat kunnat ovat myös valitettavan otollista maaperää. Näillä main kun talojen ja varastojen ovet jäävät helpommin lukitsematta ja tavarat pitkin pihoja.

Maaseudulla luotetaan edelleen ehkä liiankin vahvasti kanssaihmisten rehellisyyteen ja se ei yleensä tiedä hyvää, kun varkaat tuntuvat käyvän röyhkeämmiksi ja myös ammattimaisemmiksi. Poliisi onkin jo pariin otteeseen tiedotusvälineiden kautta muistuttanut, että varkauksia voi ennaltaehkäistä kunnollisella lukituksella, valaistuksella ja hankkimalla valvontalaitteita.

Maaseudulla luotetaan edelleen ehkä liiankin vahvasti kanssaihmisten rehellisyyteen.

Arvo-omaisuus kannattaa lisäksi kuvata ja samalla tallentaa merkki, malli, sarjanumero ja muut selvät tuntomerkit. Poliisin mukaan yksilöivät tiedot helpottavat tarkan rikosilmoituksen tekoa ja edelleen oikean omistajan löytämistä.

Rikosilmoituksen teko on tärkeää monessa mielessä, niin uhrin kannalta kuin yhteiskunnallisestikin. Yhtä tärkeää on ilmoitusvaiheessa matala kynnys ja helppous. Viimeksi mainitut eivät tällä hetkellä täysin toteudu.

Omaisuusrikosten selviämisessä on paljon vaihtelua. Kaikki eivät edes vaivaudu kertomaan menetyksistään poliisille, mutta tekniikasta ja toimivuudesta rikosilmoituksen teko ei saa jäädä kiinni.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.