Terveys- ja hyvinvointipalveluiden puhelinpalveluissa on ollut ruuhkia, tiedottaa Eksote. Pahin ruuhka-aika on ollut maanantaiaamu. Eksotesta muistutetaan, että mikäli soitettava asia ei ole kiireellinen, soittaminen on suotavaa tehdä vasta kello 10 jälkeen. Näin voidaan varmistaa, että kiireellisissä asioissa yhteyden saa heti aamusta.

Kiireettömissä asioissa toivotaan jättämään soittopyyntö. Soittopyynnön voi jättää arkipäivisin kello 13.30 saakka. Eksote lupaa tiedotteessaan, että asiakas saa soiton takaisin saman arkipäivän aikana. Hoitaja arvioi tilanteen puhelimessa, ja ohjaa eteenpäin.

Eksotessa voi asioida myös sähköisessä asiointipalvelussa, johon pääsee kirjautumaan verkkosivujen www.eksote.fi kautta. Asiakas voi palvelun kautta esimerkiksi katsoa laboratoriotuloksensa tai vaihtaa viestejä ammattilaisen kanssa. Kirjautuminen vaatii mobiilivarmenteen tai verkkopankkitunnukset.

Päivystysapuun numeroon 116 117 tulevien puheluiden määrä on lisääntynyt korona-aikana. Numero on jaettu kahteen palveluun. Päivystysasioissa tulee valita 1 ja koronaan liittyvissä asioissa 2.

Mikäli epäilee koronavirustartuntaa, ennen soittamista kannattaa täyttää oirearvio osoitteessa omaolo.fi. Kyseisessä osoitteessa voi varata ajan koronanäytteenottoon Armilan tai Honkaharjun terveysasemille.

