Nälkäpäivä-keräykseen voi osallistua myös diginä – lipaskerääjät jalkautuvat Savitaipaleen kirkonkylälle ensi perjantaina ja lauantaina – toritapahtumaa ei koronatilanteen takia järjestetä

0

Nälkäpäivä-keräys järjestetään Savitaipaleella perjantaina 25. syyskuuta ja lauantaina 26. syyskuuta.

Suomen Punaisen Ristin (SPR) Savitaipaleen osaston keräysjohtaja Eija Karine kertoo tiedotteessa, että lipaskerääjät päivystävät tuolloin S-marketin, K-marketin, R-kioskin ja Savitaipaleen Helmen luona.

Kerääjät ovat paikalla perjantaina kello 12–18. Lauantaina kerääjät päivystävät kello 9–15.

Lipaskerääjäksi haluavat voivat ilmoittautua Eija Karineelle.

Tänä vuonna Nälkäpäivä-keräykseen voi osallistua verkossa ryhtymällä itse digikerääjäksi.

Digikerääjä voi perustaa oman keräyksen ja kutsua ystävänsä mukaan keräykseen sosiaalisen median ja sähköpostin välityksellä.

Digikerääjäksi voi ryhtyä kuka tahansa.

SPR:n Savitaipaleen osasto järjestää savitaipalelaisilla kouluilla kilpailun digikeräämisessä.

Nälkäpäivä-keräys järjestetään tänä vuonna 40. kerran.

Nälkäpäivä-kampanjalla kerätään varoja SPR:n katastrofirahastoon, jonka turvin autetaan katastrofien ja konfliktien uhreja sekä Suomessa että ulkomailla.

Nälkäpäivä-keräykseen voi osallistua monin eri tavoin. Savitaipaleen S-marketin edessä ensi viikolla olevaan keräyspisteeseen voi lahjoittaa rahaa paitsi käteisellä, myös korttimaksulla.

Keräykseen voi osallistua myös tekemällä tilisiirron, lähettämällä tekstiviestin tai siirtämällä rahaa maksusovellus MobilePayn avulla.

SPR:n Savitaipaleen osasto ei järjestä tänä vuonna Nälkäpäivä-keräykseen liittyvää toritapahtumaa koronaviruksen aiheuttaman tilanteen vuoksi.

Lahjoittaa voi monella tavalla

Lipaskerääjät päivystävät S-marketin, K-marketin ja Savitaipaleen Helmen luona 25.–26. syyskuuta.

Tilisiirron voi tehdä tilille FI52 5000 0120 4156 73. Viitenumero on 451021551048.

Lahjoituksen voi tehdä myös älypuhelinsovellus MobilePaylla. Numero on 42080.

Lisäksi lahjoituksen voi tehdä lähettämällä tekstiviestinä sanan ”SPR” numeroon 16499. Viestin hinta on 15 euroa.

Kaikki muut lahjoitustavat paitsi tekstiviestin lähettäminen kerryttävät Savitaipaleen osaston keräystulosta.

Lähde: Punainen Risti

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.