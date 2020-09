0

Etelä-Karjalassa on todettu neljä uutta koronatartuntaa, kertoo Eksote tiedotteessaan tänään torstaina. Tartuntojen myötä maskisuositus palaa maakuntaan.

Eksote muistuttaa, että nyt on syytä huolellisuuteen. Terveys- ja vanhuspalveluiden johtaja Tuula Karhula muistuttaa tiedotteessa, että Etelä-Karjalassa on syytä varautua alueellisesti suuriin tartuntaryppäisiin, joita myös lähimaakunnissa on ilmennyt. Hän jatkaa, että on ensiarvoisen tärkeää muistaa hyvä käsihygienia, turvavälit ja kasvomaskien käyttö silloin, kun turvavälejä ei ole mahdollista pitää.

Etelä-Karjalassa noudatetaan toistaiseksi perusvaiheen maskisuositusta, joka koskee ensisijaisesti joukkoliikennettä, koronatestiin menijöitä ja riskialueilta Suomeen palaavia.

ANNIINA MEURONEN

