Savitaipaleen kunta irtisanoo Olkkolan kartanon vuokrasopimuksen – perusteiksi mainitaan toiminnan kehittäminen ja karavaanialueen toteuttaminen

0

Savitaipaleen kunnanhallitus päätti viime maanantaina, että kunta irtisanoo Olkkolan kartanon vuokrasopimuksen nykyisen yrittäjän kanssa. Kunta vuokrasi Olkkolan kartanon Helmi hovit ja kartanot -yritykselle tammikuussa 2018.

Irtisanomisasian kunnanhallitukselle valmistelleen kunnanjohtaja Kimmo Kainulaisen mukaan kunnassa on ilmennyt toiveita ja ideoita kehittää Olkkolan Kartanon toimintaa uuteen suuntaan ja siksi on perusteltua irtisanoa sopimus nykyisen vuokralaisen osalta.

Irtisanomisen perusteiksi mainitaan toiminnan kehittäminen ja karavaanialueen toteutus.

Vuokrasopimus irtisanotaan 1. lokakuuta alkaen. Kun sopimuksessa on kuuden kuukauden irtisanomisaika, se päättyy viimeistään ensi vuoden maaliskuun lopussa.

Kunnanhallitus valtuutti päätöksessäään Kainulaisen etsimään Olkkolan Kartanoon uutta vuokralaista huhtikuun alusta 2021 alkaen.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Aiemmin aiheesta:

Olkkolaan kaavaillaan tilaa karavaanareille – Savitaipaleella on jätetty kuntalaisaloite leirintäalueen perustamiseksi – kunnassa asiaa on pohdittu jo pidempään (4.6.2020)

Keskitalo palaa Olkkolaan – yrittäjä uskoo upean luonnon keskellä olevan kartanon vetovoimaan (27.1.2018)

Muokattu 24.9. klo 15.50: Korjattu ja täydennetty otsikkoa

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.