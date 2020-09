Lukijan mielipide: Mopoilu versus rauha asuin-alueilla – tämäkö muka ratkaisematon yhtälö?

0

Mopot ja mopoautot ovat suosittuja kulkuneuvoja nuorten keskuudessa.

Mopoilu on tänä päivänä sekä tyttöjen että poikien harrastus. Valtaosa nuorista käyttää mopoa kulkuneuvona kulkiessaan kouluun, harrastukseen tai tapaamaan kavereitaan.

Viime aikoina sosiaalisen median palstoilta on saanut lukea tunnepitoista ja ajoittain höyryävää tekstiä nuorten mopoilusta sekä mopomiiteistä. Äänekkäiden mopojen ääni kuuluu kauas ja häiritsee hiljaisella asuinalueella ihmisten illanviettoa tai yöunta. Mopoilla päristellään usein porukassa, joten meluhaitta lisääntyy.

Sitäkin näkee, että ajellaan keula pystyssä, kaasua huudattaen. Innostus huomiota herättävään ajamiseen roihahtaa, kun huomataan jonkun kiinnittävän asiaan huomiota. Sitten päristelläänkin pahimmillaan hurjaa vauhtia karkuun.

Mopoilusta on tullut kissa ja hiiri -leikkiä häiritsevästi mopoilevien nuorten ja asiasta ärsyyntyvien aikuisten välille. Poliisia kutsutaan paikalle.

Niin kuin nettipoliisi Timo Härkönen 30.8.2020 Facebookissa julkaisemassaan kirjoituksessa totesi, jopa 80 prosenttia poliisien valvontapyyntötehtävistä Etelä-Karjalassa liittyy nuorison häiritsevään ajotapaan.

Kautta aikain nuoret ovat aina kokoontuneet yhteen tapaamaan toisiaan. Kokoontuminen on ollut kylätien mutka, koulun piha, nuorisotila, ranta tai S-marketin aula – yhtä kaikki aina nuorten itsensä valitsema paikka.

Tämän rajoituksia sisältävän ajan henkeä on kokoontua ulkona pitäen riittävät turvavälit. Tämä ainakin toteutuu mopoillessa yhdessä kavereiden kanssa. Ollaan vähintään mopon mitan päässä toisista ulkoilmassa.

Myös ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta mopoilu on lähtökohtaisesti hyvä harrastus. Mopoilu tapahtuu selvin päin ja mopoillessa pään täyttää kypärän sisälle tuleva raikas ilma ja vapauden tunne.

Alkoholille on hyvä syy sanoa ”kiitos ei” kun on mopolla liikenteessä.

Käännetään me keskustelu mopoilun ongelmista kohti ratkaisuja.

Nuoret – me aikuiset ymmärrämme teidän tarpeenne kokoontua ja viettää aikaa yhdessä sekä jakaa mopoilun kautta yhteisiä kokemuksia ja tuntea vapauden tunnetta.

Kun te tiedätte aikuisten ärsyyntyvän jollain alueella erityisesti mopoilusta tai ikäihmisten asumisyksikön sijaitsevan jollain asuinalueella, niin voisitteko te tehdä osanne ja välttää häiritsevää kaasuttelua kyseisellä alueella?

Asuinalueilla säilyisi rauha elää ja aikuisten verenpaine maltillisella tasolla. Te nuoret olette fiksuja. Osan isommista kokoontumisista te olettekin jo toteuttaneet pois kaupunkien asuinalueilta. Kiitos teille siitä.

Ja sitten me aikuiset. Meidän kuuluu näyttää nuorille esimerkkiä, miten tunteita herättäviä asioita käsitellään asiallisesti ja maltti säilyttäen.

Avataan asiallinen keskusteluyhteys nuoriin, ymmärretään heidän tarvettaan kokoontua ja tehdä asioita yhdessä. Käydään asiallista keskustelua siitä, missä mopoilu on sallittua ja keskustellen pyritään kaikkia tyydyttäviin ratkaisuihin.

Käännetään me keskustelu mopoilun ongelmista kohti ratkaisuja. Ja käydään vaikka itsekin kaksipyöräisellä pörähtämässä kaupungilla kokemassa mopoilun huumaa.

SANNA AHTIAINEN

ehkäisevän päihdetyön koordinaattori

Eksote

