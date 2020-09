0

Savitaipalelaisyrittäjä Pia Pöllönen on valittu Etelä-Karjalan vuoden 2020 maaseututoimijaksi ja lemiläinen Olavi Punkka Etelä-Karjalan kylätoiminnan tiennäyttäjäksi. Valinnat tekee Etelä-Karjalan Kylät -yhdistys.

Yhdistyksen mukaan vuoden maaseututoimijaksi valitaan henkilö, joka on saavuttanut erinomaisia tuloksia Leader-toiminnassa, kylätoiminnassa tai muussa paikallisessa kehittämistyössä. Kylätoiminnan tiennäyttäjät ovat puolestaan kylätoiminnassa erityisen ansioituneita henkilöitä, jotka ovat pitkäaikaisella panoksellaan olleet kehittämässä valtakunnallista tai paikallista kylätoimintaa.

Pöllönen perusti Ruohonjuuritaso -nimisen yrityksensä vuonna 2016. Sen toimialoina ovat kanien kasvatus, kanituotteiden jalostus ja myynti sekä avomaavihannesten viljely ja myynti. Yritys sijaitsee Savitaipaleen Heituinlahdessa.

Etelä-Karjalan Kylät kertoo valintaperusteissa, että Pöllönen on kehittänyt ennakkoluulottomasti lihakanituotantoa Suomessa sekä on kehittänyt itse kaneille sopivan rehun, jolle on hän hankkinut myös tehdasvalmistajan.

– Tämä tunnustus myönnetään innokkaasta, tuloksellisesta ja innovatiivisesta suomalaisen yritystoiminnan sekä maaseudun kehittämisestä, perusteissa summataan.

Iitiä-Remusen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Olavi Punkka on asunut Iitiän kylällä koko ikänsä. Punkan kerrotaan aktiivisella otteellaan olleen vaikuttamassa kyläyhteisön kehittymiseen.

– Kylän vapaa-ajan keitaaksi on muodostunut Monttupuisto. Vanhaa soramontun pohjaa ryhdyttiin talkoilla määrätietoisesti raivaamaan, rakentamaan ja varustamaan kyläläisten yhteiseen käyttöön. Punkka on aktivoinut nuoria ideoimaan sekä toteuttamaan ideoitaan. Lisäksi mukaan on saatu lapsiperheet, palkintaperusteissa todetaan.

Monttupuistossa on tällä hetkellä frisbeegolf- ja kuntorata, laavu sekä kuntoportaat. Punkka toimii myös monissa muissa alueen yhdistyksissä.

Tunnustus myönnetään Punkalle ansiokkaasta sekä pitkäaikaisesta kylätoiminnan edistämisestä ja asuinympäristön kehittämistoiminnasta.

Molempia palkittuja muistetaan tänään lauantaina 26. syyskuuta kotikunnissaan: Pöllöstä ravintola Sahramissa kello 10 ja Punkkaa Iitiä-Remusen laavulla kello 13. Lemillä vierailee myös XV valtakunnallinen kylähullu Jukka Naukkarinen.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

