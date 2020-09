Lukijan mielipide: Talousarvioesitys menee työllisyys edellä

0

Hallituksen talousarvioesitys on työllisyyspainotteinen.

Hallitus nostaa uusien työpaikkojen tavoiteriman kaiken kaikkiaan 80 000:n korkeudelle. Keskeisin uusi toimi on työnhakuvelvoitteen uudistus, jonka on määrä tuoda noin 10 000 uutta työllistä.

Yhteensä yli 10 000 uutta työllistä on määrä saada varhaiskasvatusmaksujen muutoksella sekä eläkeputken alaikärajan nostolla, palkkatuen lisäämisellä, yksilöllisillä työllisyyspalveluilla ja oppivelvollisuuden pidentämisellä.

Työmarkkinajärjestöille annetaan tärkeä rooli yli 55-vuotiaiden työllisyysasteen nostamisessa vähintään 10 000:llä.

Nyt budjettiriihessä päätetyillä toimilla on tarkoitus saada aikaiseksi yli 30 000 uutta työpaikkaa. Yhtenä tärkeänä konkreettisena toimenpiteenä on Saimaan kanavan sulkujen jatkaminen, joka vaikuttaa suoraan teollisuuden kilpailukykyyn ja erityisesti vientiteollisuuden pärjäämiseen koko Saimaan laajan vesistön alueella. Sulkujen jatkaminen on ollut selkeä pitkäaikainen tavoite ja hyödyttää vahvasti koko Itä-Suomea. Olen erittäin tyytyväinen Saimaan kanavaa koskevasta päätöksestä.

Palvelut tuotetaan kunnissa ja onkin tärkeää, että hallitus on nyt kiinnittänyt erityistä huomiota kuntatalouden huonoon tilanteeseen. Suomessa on koronan jäljiltä koronavelkaa, joka kohdistuu erityisesti kuntiin.

Kuntia tuetaan tänä ja ensi vuonna 2,7 miljardilla eurolla. Tämä on tietoinen linja- ja arvovalinta: hyvinvointiyhteiskunta on vaikeuksien keskelläkin puolustamisen arvoinen.

Kolmannen sektorin toimintaedellytykset varmistetaan rahapelitoiminnan tuottojen romahtamisesta huolimatta. Tuottojen lasku korvataan edunsaajille ensi vuonna täysimääräisesti.

Valtion velkaantuminen on nopeaa, kuten se on koronashokin takia kaikkialla muuallakin maailmassa. Velkaa käytetään nyt elvyttämiseen. Velkaantuminen pitää saada kuriin ja poikkeusoloista on päästävä normaaliin nopeasti. Työllisyystoimia pitää tehdä joka tapauksessa lisää myös hallituksen loppukaudella.

ARI TORNIAINEN (kesk.)

kansanedustaja

Lappeenranta

