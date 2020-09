0

Etelä-Karjalasta on tilastoitu viime ja kuluvan viikon aikana tiistaiaamuun mennessä kaikkiaan 11 uutta vahvistettua koronatartuntaa. Tartuntojen myötä Eksote tiedotti viikko sitten, että maskisuositus palaa maakuntaan.

Eksote muistuttaa tiedotteessa, että nyt on syytä huolellisuuteen. Terveys- ja vanhuspalveluiden johtaja Tuula Karhula huomauttaa myös, että Etelä-Karjalassa on syytä varautua alueellisesti suuriin tartuntaryppäisiin, joita myös lähimaakunnissa on ilmennyt.

– Pitkään oli rauhallista, nyt tilanne on aktivoitunut, hän toteaa.

Tiistaina Eksote tiedotti, että Lappeenrannassa kaupunginteatterissa ja elokuvissa on käynyt perjantaina ja lauantaina koronavirusta kantava henkilö. Hän on käynyt Finnkino

Standissa salissa 3 katsomassa Tenet-iltanäytöksen 25.9. ja kaupunginteatterissa Lehmusten kaupunki -näytelmän 26.9. kello 19. Näissä esityksissä olleiden tulee nyt Eksoten ohjeistamina seurata tavallista tarkemmin terveydentilaansa. Mahdollisten infektio-oireiden ilmaantuessa on syytä hakeutua koronatestiin.

Ennen viime viikon maanantaita edellinen koronatapaus Etelä-Karjalasta on tilastoitu 29. elokuuta. Karhula jatkaa, että nyt on ensiarvoisen tärkeää muistaa hyvä käsihygienia, turvavälit ja kasvomaskien käyttö silloin, kun turvavälejä ei ole mahdollista pitää. Etelä-Karjalassa noudatetaan toistaiseksi perusvaiheen maskisuosituksia, joka koskee ensisijaisesti joukkoliikennettä, koronatestiin menijöitä ja riskialueilta Suomeen palaavia.

Tällä hetkellä THL:n tietojen mukaan tautia on eniten nuorissa aikuisissa 20– 29 -vuotiaissa.

Koko aikana Etelä-Karjalassa on kaikkiaan varmistettu 39 tautitapausta, joista 27 on ollut Lappeenrannassa. Alle viiden tautitapauksen kuntia ei julkaista.

Tartuntamäärät selviävät Eksoten sivuilta Koronavirus lukuina -taulukosta. Maanlaajuisesti tilannetta voi seurata THL:n karttasovelluksesta.

Etelä-Karjalassa testejä otetaan Lappeenrannassa Armilassa ja Imatralla Honkaharjussa. Testaustarpeen voi arvioida omaolo.fi-palvelussa, jonka kautta voi nyt varata myös testiajan. Puhelimessa asiaa voi hoitaa soittamalla päivystysapunumeroon 116 117 tai omalle terveysasemalle.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi