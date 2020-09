Taipaleen seurakunnan tilinpäätös on yli 127 000 euroa alijäämäinen – tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus

0

Taipaleen seurakunnan viimevuotinen tilinpäätös on reilut 127 000 euroa alijäämäinen.

Syyskuun alkupuolella kokoontunut kirkkovaltuusto hyväksyi alijäämän siirtämisen tilikauden alijäämätilille.

Tilinpäätöksen mukaan Taipaleen seurakunnan toimintatuotot olivat viime vuonna reilut 594 000 euroa. Seurakunnan toimintakulut olivat puolestaan yli 2,77 miljoonaa euroa.

Seurakunnan vuosikate jäsentä kohti oli viime vuonna 10,18 euroa. Vuosikatteella tarkoitetaan tulorahoitusta, joka seurakunnalla jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin.

Kirkkoneuvosto on nyt merkinnyt tilintarkastajien havainnot ja tilintarkastuspöytäkirjaan kirjatut asiat tiedokseen.

Taipaleen seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille on myönnetty tili- ja vastuuvapaus vuoden 2019 tilikauden osalta. Vapaus myönnettiin tilintarkastuskertomuksen perusteella.

TAIMI HAIMILA

taimi.haimila@lansisaimaa.fi

