Lukijan mielipide: Ripeästi mukaan EU:n elvytysohjelmaan

Euroopan Unionin kestävän kehityksen (Green Deal) ja digitalisointiohjelmat tulevat ensi vuonna rahanjakovaiheeseen. Saamme pelkästään niistä kansalliseen käyttöön ensi vaiheessa 3 200 miljoonaa euroa. Ja myöhemmin tarvittaessa lisää, jos meillä on järkeviä tutkimus-, kehittämis- ja toteuttamissuunnitelmia.

Niitä on saatava liikkeelle Savitaipaleella, lähikunnissa ja koko Etelä-Karjalassa. Useimmiten juuri yhteisvoimin, osaamistamme hyödyntämällä ja verkottamalla.

Olen tässä lehdessä ja kunnanjohdolle tehnyt viime vuosina ja vuosikymmeninä useita aloitteita Savitaipaleen oman tulevaisuuden varmistamiseksi.

Lähes kaikki ovat liittyneet kestävään kehitykseen ja digitalisointiin. Ehdotan, että ne otettaisiin aikailematta jatkovalmisteluun. Jätän eräät muut ideani ja toistan vain strategiset ja operatiiviset päähankkeet:

1. Kuolimon Natura-alueen suojelu- ja kehittämissuunnitelman teko ja sen toteutus vuoteen 2035 mennessä.

2. Järven veden ja nieriän suojeluohjelma 2022–2027 mukaan lukien metsien hoitosuunnitelmat sekä hule- ja jätevesien puhdistuksen erityisohjelmat, kuten pienenä esimerkkinä lääkejäämien puhdistus. Ohjelma voidaan rakentaa yhdessä Saimaariumin kanssa.

3. Savitaipaleen koululaitoksen digitalisointi 2020-luvulla. Alkuvaiheessa lukion digitalisointi, kansainvälisen ja kansallisen toimintamallin luominen ja samalla sen toiminnan tulevaisuuden turvaaminen. Valmiuksia etenemiseen lukiolla on.

4. Uusiin päästöttömiin energiantuotantoratkaisuihin siirtyminen. Yhden biokaasulaitoksen suunnittelu ja rakentaminen. Yhden geotermisen lämpölaitoksen suunnittelu ja rakentaminen. Suomalaista kehittämistyötä voidaan hyödyntää heti. Muiden jo käynnissä olevien hankkeiden jatkaminen, esimerkiksi öljylämmityksestä luopuminen ja aurinkoenergian monipuolinen hyväksikäyttö.

5. Olkkolan kartanon ja Pöksänlahden hyvinvointi-/luontoliikunta-/kulttuuri-/start up -yrityskeskuksen innovatiivinen kehittäminen, myös paikalliseen tutkimustyöhön ja muihin luontoaktiviteetteihin perustuen. Tavoitteena on uudistaa luontopalveluita menestystarinoiksi kansallisesti ja kansainvälisesti sekä tuottaa digitaalisia luontoelämyksiä ympäri maailmaa.

6. Olkkolan kartanon yhteydessä toimivan Europaeus-museon digitalisointi suomalais-ugrilaisten kansojen palvelukeskukseksi vuosina 2021–2025. Erillissuunnitelman valmistelu 2021. Toteutus 2022–25. Esimerkiksi yhteistyössä Google Arts & Culture -palvelun kanssa.

Kaikki ehdotukseni soveltuvat käynnistyvän EU:n elvytysohjelman tavoitteisiin. Olen vakuuttunut, että Savitaipale hyötyisi edellä esittämistäni hankkeista. Olen aina korostanut, että kunnan ei niitä itse tarvitse tehdä. Sen on kuitenkin hyväksyttävä strategiset tavoitteet ja oltava aloitteellinen eri suuntiin: yrityksiin, yliopistoihin, tutkimuslaitoksiin, ely-keskukseen, maakuntaan, ministeriöihin, Brysseliin, opetushallitukseen ja niin edelleen.

ILKKA HUOVIO

kanslianeuvos

Savitaipale, Ojastinlampi

