Konstun uimarannan rantavedestä löytyi kuollut ihminen Taipalsaarella – tapauksessa ei epäillä rikosta

Konstun uimarannan rantavedestä löytyi sunnuntaiaamuna 4. lokakuuta kuollut ihminen. Hätäkeskus sai ilmoituksen Taipalsaaren Konstunrantatielle mahdollisesti vedessä olevasta ihmisestä kello 8.40.

– Havainnon tekivät paikalliset kalastajat, kertoo Kaakkois-Suomen poliisin rikosylikonstaapeli Ilkka Vainikka.

Vainikan mukaan menehtynyt on aikuinen. Tapauksessa ei epäillä rikosta. Käynnissä on kuolemansyyntutkinta. Vainikka huomauttaa, että tällöin poliisin tiedotuslinja on niukka.

– Poliisi tutkii kuolinsyytä, Vainikka summaa.

