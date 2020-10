Taipalsaaren kunnanvaltuusto käsittelee Kutilan kanavaa ensi keskiviikkona – kunnanhallitus esittää kanavayhtiön perustamista sekä 2,25 miljoonan euron määrärahan varaamista rakentamista varten

0

Taipalsaaren kunnanhallitus asettui viime maanantaina vankasti Kutilan kanavan taakse.

Kunnanhallitus päätti esittää keskiviikkona kokoontuvalle kunnanvaltuustolle, että Taipalsaaren kunta perustaa Kutilan kanava Oy -nimisen osakeyhtiön ja merkitsee yhtiön osakkeita 225 000 kappaletta yhden euron hintaan per osake sekä varaa yhtiön omaa pääomaa varten 225 000 euron investointimäärärahan kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan.

Kunnanhallitus esittää edelleen, että valtuusto varaa kunnan investointiohjelmaan talousarviokäsittelyn yhteydessä 2,25 miljoonan euron suuruisen määrärahan vuosille 2022–2023 Kutilan kanavan rakentamiseksi.

Lappeenrannan kaupunginvaltuusto päätti jo maanantaina 28. syyskuuta, että Lappeenranta on mukana kanavahankkeessa samoin summin, joita nyt Taipalsaaren kunnanvaltuustolle esitetään.

Lappeenranta ja Taipalsaari olisivat Kutilan kanava -yhtiön pääosakkaita. Vähemmistöosakkaiksi on aiemmin esitetty Savitaipaleen ja Lemin kuntia, joiden rahoitusosuus olisi yhteensä 500 000 euroa.

Kanavayhtiön osakepääomaksi on esitetty 500 000 euroa, josta Taipalsaarelle ja Lappeenrannalle jakautuu kummallekin 225 000 euroa ja loput 50 000 euroa vähemmistöosakkaille.

Etelä-Karjalan liiton mukaan kanavahankkeen kokonaisbudjetiksi on arvioitu 15 miljoonaa euroa ja vuosittaisiksi ylläpitokuluiksi 100 000 euroa. Kokonaisbudjetti sisältää kanavan ja kanavan ylittävän sillan sekä kahden pumppaamon rakentamisen. Toinen pumppaamo on suunniteltu kanavan yhteyteen ja toinen Kopinsalmeen.

Kutilan kanavan rakentamiseksi tarvitaan myös valtion rahaa ja näiden neuvottelujen käynnistämiseksi kuntien tulee sitoutua rahoitusosuuksiinsa kunnanvaltuustojen päätöksillä.

Kutilan kanavan hyötyjen ennakkoarviointien mukaan kanavassa olisi vuosittain noin 5 000 ylitystä, mikä tekisi siitä Suomen vilkkaimmin liikennöidyn kanavan. Hyötyjiksi luetaan niin paikalliset kuin vapaa-ajan asukkaatkin sekä matkailuliiketoiminnan kehittyessä myös esimerkiksi palveluyrittäjät.

Hankkeen arvioidaan parantavan eteläisen Saimaan vesiliikenteen edellytyksiä ja nostavan entistä enemmän esille Saimaan alueen vetovoimaisuutta kansallisesti ja kansainvälisesti. Kanavan yhteyteen ja Kopinsalmeen rakennettavien pumppaamojen avulla saataisiin taas parannettua merkittävästi Maaveden laatua ja ekologiaa.

Riskit sen sijaan ovat taloudellisia ja korona-aika on rahoituksen suhteen haasteellista epävarmuuden takia.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Taipalsaaren kunnanvaltuuston kokous pidetään kunnantalon valtuustosalissa ke 7.10. klo 18. Kutilan kanavan lisäksi esityslistalla on muun muassa Laasanniemen ranta-asemakaavan lopullinen hyväksyntä, viime vuoden arviointikertomuksen käsittely sekä kaavoituskatsaus.

