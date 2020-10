Verkkokysely: Käytätkö heijastinta?

0

On jälleen se aika vuodesta, kun pimeys nielaisee illalliset ja öiset liikkujat. Ilman heijastinta liikkuva yllättää helposti autoilijan ilmestymällä yhtäkkiä ajovalojen muodostamaan valokeilaan. Lääke on sama kuin aina ennenkin: heijastin on hyvä ja halpa keino tehdä itsensä näkyväksi.

Käytätkö heijastinta? Vastaa kyselyyn ja kommentoi.

