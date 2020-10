Pääkirjoitus: Korona-aika vaatii jatkuvaa jaksamista

0

Koronasyksy alkaa konkretisoitua, kun ravintoloiden aukiolo- ja anniskelurajoitus astui voimaan tänään. Koko Suomen mittakaavassa tautitapausten määrä jatkaa kasvuaan ja saman tien alkoi keskustelu myös ravitsemisliikkeiden rajoitusten kiristämisestä entisestään.

Valtiovallan taholta tilanteen kerrotaan olevan jo monin paikoin vakava, kun esimerkiksi kuluvan viikon tiistaina kirjattiin syksyn suurin päivittäinen varmistettujen tartuntojen määrä.

Tätä kirjoitettaessa koronavirusepidemia on Etelä-Karjalassa Eksoten mukaan ykkösvaiheessa eli perustasolla. Varmistettuja tartuntoja on viitisenkymmentä. Kasvomaskisuositus on voimassa ja Eksote suosittelee maakunnan työnantajille etätöitä, -kokouksia ja -koulutuksia. Tapahtumiin osallistumisessa kansalaisten tulee käyttää harkintaa.

Länsi-Saimaan alueen tartuntamääristä ei kerrota, sillä yksittäinen kunta ei näy tilastoissa, mikäli tartuntoja on alle viisi. Toki tätä taustaa vasten voidaan tilanteen todeta olevan keskimääräistä parempi.

Kaikkien kollektiivisena huolena on yhteiskunnan sulkeminen. Sen hintaa maksetaan pitkään niin taloudellisesti kuin inhimillisestikin. Hallitus haluaa välttää kevään poikkeusolojen paluun ja patistaa toimenpiteisiin erityisesti niitä alueita, joilla ollaan epidemian kiihtymisvaiheessa.

Nykyhetkeen ei tosin voi tuudittautua missään. Arki vaatii turnauskestävyyttä, ja matka kohti koronakurimuksen jälkeistä aikaa on pitkä. Huolta lisää epävarmuus siitä, miten kauan maailma seisoo päällään.

