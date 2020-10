Uusi terveys- ja hyvinvointiauto pysähtyy myös Suomenniemellä – Reissu-Ellun etapit ovat Metsätähdessä ja Kiesilän Kievarissa

0

Lokakuussa toimintansa aloittanut terveys- ja hyvinvointiauto Reissu-Ellu pysähtyy loppuvuoden aikana myös Suomenniemellä.

Ensimmäinen stoppi oli jo viime tiistaina ja seuraavat keskiviikkona 21. lokakuuta kello 9–11.30 Metsätähdessä sekä torstaina 29. lokakuuta kello 12–13.30 Kiesilän Kievarissa.

Reissu-Ellu on Etelä-Savon ammattiopisto Esedun, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n yhteishanke.

Reissu-Ellu on paitsi liikkuva oppimisympäristö, myös mahdollisuus viedä sosiaali- ja terveysalan palveluja alueen asukkaille uudella tavalla.

Mukana kulkee aina kuljettaja ja yksi opiskelija. Lisäksi kyydissä on vaihdellen yksi ammattilainen.

Metsätähden pysähdyksillä on lokakuussa Essoten sairaanhoitaja ja elintapaohjaaja. Kiesilän Kievarille auton kyydissä matkaa elintapaohjaaja.

Sairaanhoitajan vastaanotto tapahtuu ilman ajanvarausta.

Vastaanotolle voi tulla terveysongelman selvittelyyn, lääkepistokseen, haavan tai palovamman näyttöön sekä muun nopean terveysongelman arviointiin. Hoitajalla on mahdollisuus konsultoida lääkäriä puhelimitse tai etäyhteyden kautta.

Elintapaohjaaja tekee puolestaan pieniä toimintakykymittauksia esimerkiksi puristusvoimasta ja kehonkoostumuksesta sekä opastaa kohti hyvinvointia.

Reissu-Elluun saa tulla vain terveenä. Lisäksi on muistettava 1–2 metrin turvaväli, hyvä käsihygienia ja yskimisohjeet. Essote suosittelee myös kasvomaskin käyttöä.

Mikäli koronatilanne sitä edellyttää, aikatauluihin voi tulla muutoksia tai peruutuksia.

Pysähdyksistä kerrotaan muun muassa Suomenniemen verkkosivujen tapahtumaosiossa.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

