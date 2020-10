Savitaipaleella tehdään ikäihmisille uudenlaisia asuntoja – yhteisöasumisen tavoitteena on, että ikääntyvät voisivat asua samassa asunnossa mahdollisimman pitkään

0

Savitaipaleella ryhdytään kehittämään yhteisöasumista ikääntyneille. Tarkoitus on luoda sellainen välimuotoisen asumisen malli, että ikäihmiset voisivat asua omassa asunnossaan mahdollisimman pitkään.

Kyseessä on pilottihanke, joka on saanut ympäristöministeriön rahoitusta ja jonka tarkoituksena on kehittää ikäystävällistä asumista ja taajamaa.

Hanke perustuu Kuusikkoaho Oy:n luomaan Virkkulankylä-konseptiin. Konseptiin kuuluvat muunnettavat asunnot.

Ajatus on, että palvelutarpeiden kasvaessa ikäihminen voi jatkaa asumista omassa kodissaan, eikä hänen tarvitse muuttaa tehostetun hoivan palvelutaloon. Tavoitteena on vähentää myös sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia.

Hankkeesta annetun tiedotteen mukaan uudenlainen asumispalvelukonsepti syntyy Savitaipaleen kirkonkylälle nykyisiä kiinteistöjä saneeraamalla sekä uusia kiinteistöjä rakentamalla.

Toimintakeskus Suvantoon tehdään muunto- ja saneeraustöitä.

– Savitaipaleen ja Suvannon innovatiivinen asumispalvelukonsepti tukee ikääntyneiden asemaa tulevat vuosikymmenet. Oman yhteisön ja sen luoman turvan keskellä ikääntyminen on laadukkaan vanhenemisen yksi peruspilari, toimintakeskus Suvannon toiminnanjohtaja Viivi Järvinen sanoo tiedotteessa.

Savitaipaleen kunta tilasi aiemmin Kuusikkoaho Oy:lta laajan sote-kiinteistöjen kartoituksen. Kartoituksen tekemisessä olivat mukana myös Savitaipaleen Vanhaintuki ry ja Eksote.

– Asukkaistamme 40 prosenttia on yli 65-vuotiaita. Haluamme erottua vahvasti senioriystävällisenä alueena. Näemme ikäihmiset voimavarana, ja heille halutaan tarjota laadukasta asumista, hoivaa ja virikkeellistä arkielämää, Savitaipaleen kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen kertoo tiedotteessa.

