Saimaata puhdistetaan uudella uppopuutekniikalla – Taipalsaarella järjestetään kahdet upottamistalkoot

0

Saimaan rehevöitymistä vastaan kamppaillaan uusilla keinoilla. Luonto- ja tiedekeskus Saimaarium on käynnistänyt vesistönkunnostushankkeen, jossa hyödynnetään metsätalouden tähdepuuta. Hanke on saanut nimekseen PuuVesi.

Saimaariumin toimitusjohtaja Kari-Matti Vuori kertoo, että uudella uppopuutekniikalla pyritään kunnostamaan Saimaata sekä puhdistamaan siihen johtavien ojien vettä.

Tekniikka perustuu puunippujen upottamiseen ja puun pinnalle kerääntyvään kasvustoon. Uppopuuna käytetään puunkorjuusta syntynyttä vähäarvoista pienpuuainesta, kuten ranka- ja latvuspuita tai sahojen jätepuuta. Puusta muodostetut niput laitetaan rantavyöhykkeeseen tai matalaan veteen.

– Aluksi puuaines kelluu, mutta vettyessään se uppoaa, Vuori selvittää.

– Oleellista on, että kerääntyy päällyskasvustoa. Kasvustossa olevat eliöt, sienirihmastot ja levät imevät vedestä epäpuhtauksia.

Taipalsaarella järjestetään syksyn aikana kaksi talkootapahtumaa, johon yleisö on tervetullut.

Vehkataipaleella tapahtuma järjestetään perjantaina 23. lokakuuta kello 13. Makkaralammesta laskevaan ojaan asennetaan tuolloin uppopuita.

Kurenniemessä lasketaan uppopuita rantavyöhykkeeseen puolestaan perjantaina 30. lokakuuta kello 13.

– Tapahtumiin saa tulla katsomaan tai osallistumaan. Siellä on niputtamista, paalujen laittamista ja kantamista, Vuori kertoo.

Tarkempia ajo-ohjeita tapahtumapaikoille voi tiedustella Vuorelta. Puhelinnumero on 044 971 9962.

Keväällä Pien-Saimaalla on tarkoitus järjestää vielä joulukuusten upotustalkoot.

Hankkeella kokeillaan ja edistetään uppopuurakenteiden käyttöä Saimaan kunnostuksessa.

Tavoitteena on, että uppopuilla pystyttäisiin vähentämään järveä rehevöittävää kuormitusta ja parantamaan rehevöityneiden rantojen kuntoa.

Tähtäimessä on myös vesiluonnon monimuotoisuuden sekä rapu- ja kalakantojen kasvattaminen.

Saimaarium toteuttaa hankkeen yhdessä Lappeenrannan kaupungin, Pien-Saimaan suojeluyhdistys ry:n, Saimaan ympäristö- ja tiedekasvatuksen tuki ry:n sekä Saimaan Rotaryklubin kanssa.

Hanketta rahoittaa lemiläinen Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiö sekä Saimaa Rotaryklubi.

TAIMI HAIMILA

taimi.haimila@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.