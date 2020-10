Suomenniemeltä huutokaupataan kiinteistöjä – kaupan ovat Säästöpankin vanha pääkonttori sekä vanha kunnantalo; konttorista on jätetty neljä tarjousta, vastikään ostetusta ja nyt korkeammalla hinnalla uudelleen kaupan olevasta kunnantalosta yksi

0

Suomenniemellä Kirkonkyläntien varrella sijaitsevia kiinteistöjä huutokaupataan jälleen. Suomenniemen Säästöpankin vanha pääkonttori on nyt myynnissä huutokaupat.comissa. Huutokauppa päättyy maanantaina 26. lokakuuta tai kolme minuuttia viimeisen tarjouksen jälkeen.

Kohdetta myy Säästöpankki Optia. Maanantaiaamuun mennessä tarjouksia oli jätetty neljä, joista korkein on 1 500 euroa.

Huutokaupattavana on kiinteistö ja sillä sijaitseva rakennus, joka sisältää neljä asuinhuoneistoa sekä kaksi liiketilaa. Yksi asuinhuoneisto on vuokrattuna. Tontin pinta-ala on 3 200 neliötä. Rakennuksesta löytyy myös sauna. Kuntoa kuvaillaan välttäväksi.

Myös Suomenniemen vanha kunnantalo on myynnissä. Sitä myy Ab Rizano Oy. Lähtöhinnaksi on laitettu 4 750 euroa. Huutokauppa päättyy keskiviikkona 14. lokakuuta kello 18. Maanantaiaamuun mennessä tarjouksia on jätetty yksi, joka on 5 000 euroa. Rakennus on valmistunut vuonna 1955.

Mikkelin kaupunki myi keväällä Suomenniemen kunnantalon tammisaarelaiselle Ab Kemiron Oy:lle. Yhtiö maksoi kunnantalosta 900 euroa.

Ab Rizano Oy on kyseisen yhtiön sisaryhtiö.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi

