StU:n jääkiekkonuoret taipuivat kahteen torjuntatappioon viime viikonloppuna kotijäällä – savitaipalelaisten maalille satoi kiekkoja, kun Eetu Jurvaselle merkattiin yhteensä 134 torjuntaa

StU-maalivahti Eetu Jurvanen urakoi huimia torjuntamääriä U17-jääkiekkonuorten tolppien välissä.

Viime viikonlopun kahdessa kotiottelussa Jurvanen pysäytti yhteensä 134 kiekkoa. Lauantaina KooKoo-pelissä torjuntoja merkattiin 73 ja sunnuntaina KalPaa vastaankin 61.

Jurvanen on pelannut joukkueensa kaikki seitsemän ottelua ja torjunut yhteensä 368 kertaa, joten ottelukohtainen keskiarvo on 53 torjuntaa.

Kauden aikana on käynyt selvästi ilmi, että taso ikäluokan ylemmässä sarjassa on kova. Erityisesti kärki on terävä.

Lauantaina lohkoykkönen kouvolalainen KooKoo haki pisteet Savitaipaleelta selvällä 0–18 (0–5, 0–5, 0–8) -voitolla.

Siinä missä kouvolalaiset laukoivat 91 kertaa StU:n maalia kohti, savitaipalelaisille merkattiin 16 maalia kohti suuntautunutta laukausta.

Sunnuntain KalPa-ottelu oli tasaisempi, mutta StU ei vielä saanut pistetiliään auki, kun voitto matkasi Kuopioon maalein 4–8 (1–4, 2–4, 1–0).

StU meni ensimmäisessä erässä 1–0-johtoon Onni Kontusen ylivoimamaalilla, mutta jäi sen jälkeen takaa-ajajaksi. Kontunen onnistui toistamiseen päätöserän alussa, kun hän iski loppulukemat.

Välissä StU:sta kavensivat Elias Tuuliainen ja Samu Olkkonen, jolle merkattiin ottelusta myös yksi syöttöpiste. Kaksi syöttöpistettä kerryttivät tililleen Konsta Parkkima ja Vilho Nurkka.

StU:n kausi jatkuu ensi viikonloppuna kahdella ottelulla Mikkelin Jukureita vastaan.

Lauantaina 17. lokakuuta joukkueet kohtaavat Mikkelissä ja sunnuntaina 18. lokakuuta kello 14.30 Savitaipaleella.

Jukurit on lohkossa kolmantena ja StU vielä peränpitäjänä kahdeksantena.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

