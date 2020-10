Lemiläisnuorille perustetaan yrityshubeja – myös Jalkosalmen lavan kunnostus sai Leader-rahoitusta

0

Leader Länsi-Saimaa ry on myöntänyt rahoitusta lemiläiselle yritykselle sekä kahdelle hankkeelle.

Lemiläinen Fiber-X Finland Oy saa Leaderin investointitukea noin 49 000 euroa. Tuki kattaa kaksikymmentä prosenttia investoinnin kokonaisrahoituksesta.

Lemin ja Parikkalan 4H-yhdistysten yhteiselle hankkeelle on myönnetty noin 66 000 euroa.

Hankkeessa perustetaan nuorille yrityshubeja, joissa nuoret voivat verkostoitua toisten yrittäjyydestä kiinnostuneiden nuorten kanssa sekä kehittää omaa yritystoimintaa. Yrityshubit perustetaan paikallisesti, mutta Lemin ja Parikkalan yrityshubit voivat tehdä myös yhteistyötä.

4H-yhdistyksille jakautuvan tuen maksavat Leader Länsi-Saimaa ry ja Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry yhdessä.

Myös Lemillä sijaitsevan Jalkosalmen lavan kunnostukseen on myönnetty hankerahaa. Leader-rahoituksen suuruus on noin 41 000 euroa. Lemin Eskot aikovat parantaa tanssilavan kuntoa ja käytettävyyttä.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi