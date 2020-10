Saimaanharjun seudulle perustettiin oma kyläyhdistys – ”Nyt raamit ovat kunnossa”

0

Saimaanharjulle on perustettu kyläyhdistys.

Perustamiskokous pidettiin maanantai-iltana, ja yhdistys sai nimekseen Saimaanharjun seudun kyläyhdistys ry.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Heli Parta. Varapuheenjohtajaksi valittiin Henri Karvinen, sihteeriksi Raila Ojala ja rahastonhoitajaksi Sari Taskila.

Hallituksen jäseniä ovat lisäksi Sini Korppi ja Kari Manninen. Varajäseniksi nimettiin Tuula Kairulahti ja Pertti Hintsanen.

Puheenjohtaja Heli Parta katsoo, että Saimaanharjun seudulle oli korkea aika perustaa oma kyläyhdistys.

– Monta vuotta tätä on mietitty. Tämänkokoisella kylällä täytyy ehdottomasti olla kyläyhdistys.

Yhdistyksen tavoitteena on luoda elinvoimaa Saimaanharjulle. Yhdistys aikoo järjestää tapahtumia, ja esimerkiksi ensi vuodelle kaavaillaan jo Harjun Höyryjä. Toiminnan järjestäminen on aiempaa helpompaa, kun taustalla on virallinen yhdistys.

– Nyt raamit ovat kunnossa, ja pystymme hakemaan esimerkiksi hankerahoitusta, Parta muistuttaa.

TAIMI HAIMILA

taimi.haimila@lansisaimaa.fi

Aiemmin aiheesta: Hiipunut kylätoimikunta kaipaa uusia tekijöitä Saimaanharjulla – Sari Kangasmäki toivoo toiminnan jatkuvan (11.11.2018)

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.