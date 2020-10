Pääkirjoitus: Vielä on lomaa jäljellä

0

Koululaiset Etelä-Karjalassa ovat viettäneet syyslomaansa poikkeuksellisessa tilanteessa. Tutuissa lähikaupoissa ja bussipysäkeillä näkee ihmisiä kasvomaskeissa. Kauppojen myyjillä on alkanut nähdä visiirejä. Lähes kaikkeen ihmiskontakteihin liittyvään liittyy suosituksia, jotka ovat jo väkisinkin tuttuja kaikille: käytä käsidesiä tai pese usein käsiä saippualla, muista yskimishygienia ja turvavälit. Koronavilkku on hyvä ladata puhelimeen. Pienimmässäkin nuhassa on suositeltavaa jäädä kotiin.

Viikon sisällä maskeja alkoi nähdä yhä enemmän myös Länsi-Saimaan kunnissa, sillä koronatartuntoja tipahteli säännöllisesti myös Etelä-Karjalasta. Kokonaismäärä Etelä-Karjalan tartunnoissa oli tällä viikolla keskiviikkoaamupäivänä Eksoten sivujen mukaan 65.

Ennen syysloman alkua terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) muistutti jälleen näistä samoista tutuista jutuista. Moni saattoi peruuttaa matkasuunnitelmiaan, osa lähti tilanteesta huolimatta. Huomioitavaksi asiaksi mainittiin ja muitakin vapaa-ajanreissuja ajatellen mainitaan, että matkakohteen rajoitukset voivat erota kotikunnan vastaavista. Niitä tulee seurata ja noudattaa.

Tautitilanteen pitkittyessä ihmisten keväällä kehittynyt luontosuhde on toivottavasti kehittynyt entisestään. Läheltäkin löytyy vaikka mitä. Savitaipaleella on pystynyt testaamaan viimein kauan toivottua kunnon urheilukenttää, jossa juoksijoita jo näkyy. Taipalsaarella voi löytää juttuseuraa muun muassa kaikille avoimessa Yhes-kohtaamispaikassa. Konsepti kotiutetaan myös muihin Länsi-Saimaan kuntiin.

Ulkoilu ja seura on hyvästä. Tuoreen paikallislehden keskiaukeamalta voi katsoa millaisia ulkona tekemisen muotoja nuorisolla oli muutama vuosikymmen sitten. Kenties voi syttyä vaikka kipinä lähteä retkelle. Pyöräillessä on suositeltavaa muistaa laittaa kypärä päähän.

Anniina Meuronen

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.